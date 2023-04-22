السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: دور كبير لصندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

محمد سليم
محمد سليم

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن صندوق مصر السيادى يعتبر واحدًا من أهم المؤسسات الوطنية المصرية التي سيكون لها دورها الكبير والإيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لهذه المؤسسة.

وأشاد سليم في بيانٍ أصدره اليوم بجميع القضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، معربًا عن ثقته التامة في نجاح صندوق مصر السيادي لتحقيق جميع أهدافه لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جُدد للسوق المصرية، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها، خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال الدور المهم لصندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثماري للدولة بما يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية.

وأكد الأهمية الكبيرة لدور صندوق مصر السيادي في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وذلك من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات، التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات بها، مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.

وأعلن الدكتور محمد سليم، اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة مؤكداً أن هذا الاتجاه الحكومى يتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص.

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