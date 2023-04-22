إحالة عصابة تزوير المستندات بالزاوية الحمراء للمحاكمة

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على (هاتفي محمول- مبلغ مالي - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفي لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.