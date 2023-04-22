إصابة لص صعقًا أثناء محاولته سرقة محول كهرباء برج فى طنطا

تعرض لص للصعق الكهربائي، أثناء محاولته سرقة محول كهرباء خاص بأحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وتم نقله لمستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتعرض شخص للصعق الكهربائي داخل أحد الأبراج السكنية بمدينة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن المصاب لص وتعرض للصعق الكهربائي من كابل الكهرباء الخاص بمحول الكهرباء بالبرج السكنى أثناء محاولته سرقته.

وتم نقل المصاب للمستشفى تحت تصرف رجال الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.