السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة داخل ترعة بطنطا

انقلاب سيارة داخل
انقلاب سيارة داخل ترعة

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلانها، فى ترعة القاصد بطنطا، وتم انتشال الجثة والمصاب ونقلهما للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة القاصد بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكى يستقلها اثنان فى الترعة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة صديقه بإصابات متفرقة، تم انتشال الجثة والمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأكثر قراءة

إعداد 40 حديقة ومتنزه بمراكز ومدن أسوان خلال عيد الفطر

الذهب يفقد مكاسب أبريل ويسجل أكبر انخفاض فى 8 أسابيع

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع وضع الجالية فى السودان على مدار الساعة

"القاهرة الإخبارية" ترصد جهود إجلاء الرعايا الأجانب من السودان (فيديو)

بدء الإنتاج التجريبي للجراجات متعددة الطوابق بـ"حلوان للأجهزة المعدنية"

مفرج عنها بمراكز الإصلاح: "تعلمت القراءة والكتابة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن