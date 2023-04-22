السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص فى حريق محول كهرباء بالفيوم

حريق محول كهرباء
حريق محول كهرباء

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، بحروق متنوعة، أثناء محاولته إخماد حريق نشب في محول كهربائي، في قرية جرفس بدائرة مركز شرطة سنورس، حيث فوجئ باندلاع النيران فجأة في المحول الكهربائي، فحاول إخماد النيران قبل أن ينفجر المحول، وتمكن من إخماد الحريق بالفعل، إلا أنّه أصيب بعدة حروق متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران وتبريدها، ونقل المصاب للمستشفى.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في محول كهرباء قرية جرفس، بدائرة مركز سنورس، ووجود مصاب.

وانتقلت قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث جرى إخماد الحريق الذي نشب في المحول، وتبريد النيران منعًا لاشتعالها مجددًا، كما انتقل فريق من شركة الكهرباء إلى مكان الحريق لإصلاح التلفيات التي خلفها الحريق وإعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى.

وأسفر حريق محول كهربائي عن إصابة شعبان سعيد محمد، 30 سنة، ومقيم جرفس، بحروق متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الحروق، لتوقيع الكشف الطبي عليه، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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