السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كولدير مياه" يقتل طفلة في الفيوم

قتل طفلة
قتل طفلة

لقيت طفلة مصرعها اثر إصابتها بصاعق كهربائي في الفيوم من كولدير مياه أثناء تنزهها في الشارع أول أيام عيد الفطر المبارك. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بمصرع طفلة، 7 سنوات، صعقًا بالكهرباء من كولدير مياه في الشارع بمحل سكنها بمدينة الفيوم.

وتم نقل جثة الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.

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