السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين خلال مشاجرات متفرقة بكفر الشيخ

مشاجرات
مشاجرات

أُصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات بأماكن متفرقة من الجسم، خلال مشاجرات متفرقة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال في مركز كفرالشيخ.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين في مشاجرات بمركز كفرالشيخ.

وتبيّن من سجلات المستشفى إصابة كل من: "على .م.ش"، 18سنة، من محلة القصب، "على .ا.م"، 23 سنة، من أريمون، "على .ح.ع"، 17سنة، من تقسيم ٤، "عبده .م ، ع"، 18سنة من العزبة الجديدة، "عبدالرحمن.ا.ا"، 17 سنة من مسير، "عبده .ك.ا"، 18سنة، من العزبة الجديدة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

إعداد 40 حديقة ومتنزه بمراكز ومدن أسوان خلال عيد الفطر

الذهب يفقد مكاسب أبريل ويسجل أكبر انخفاض فى 8 أسابيع

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع وضع الجالية فى السودان على مدار الساعة

"القاهرة الإخبارية" ترصد جهود إجلاء الرعايا الأجانب من السودان (فيديو)

بدء الإنتاج التجريبي للجراجات متعددة الطوابق بـ"حلوان للأجهزة المعدنية"

مفرج عنها بمراكز الإصلاح: "تعلمت القراءة والكتابة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن