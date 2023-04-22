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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

ضوابط التقديم للصف الأول الإبتدائى 2023-2024 للطلاب الجدد

الصف الاول الابتدائى
الصف الاول الابتدائى

ضوابط التقديم للصف الاول الابتدائى 2023-2024 من ضمن الموضوعات التي شهدت اهتمام الكثير في الساعات الأخيرة، حيث تستمر عمليات البحث بشكل مستمر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر استخداماً “جوجل” من قبل الآباء والأمهات بمحافظات مصر لمعرفة  ضوابط التقديم للصف الاول الابتدائى 2023-2024، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 التقديم للصف الأول الإبتدائى 2023-2024

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأولياء الأمور للتقدم للصف الاول الابتدائى أو رياض الأطفال إلكترونيا، ذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية  ضوابط التقديم للصف الاول الابتدائى 2023-2024 قبل عملية تسجيل الطالب، وإليكم التفاصيل.

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 ضوابط التقديم للصف الأول الإبتدائى 2023-2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضوابط وخطوات التقديم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، 2023-2024.

  • بدأ التسجيل الإلكترونى من اليوم 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2022.
  • يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
  • سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات للصف الأول الابتدائى.
  • سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.
  • يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.
  • يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب.
  • يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر فى حالة تعثره فى التسجيل الالكترونى، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى عند التقديم.
  • تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.
  • متاح لولى الأمر التقدم على أكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.
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