السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة: واشنطن تشكو لحلفائها الأوروبيين سعى روسيا لتجاوز العقوبات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة حذرت الدول الأوروبية من الأساليب التي تستخدمها روسيا حسب زعمها، لتجاوز العقوبات الغربية.
 

وقام نائب وزير الخزانة الأمريكي برايان نيلسون بزيارة سويسرا والنمسا وإيطاليا وألمانيا هذا الأسبوع لإطلاع حلفاء واشنطن على جهود روسيا لاستعادة سلاسل توريد البضائع ذات الاستخدام المزدوج، والضرورية للصناعات العسكرية، التفافا على الإجراءات الأوروبية للرقابة على الصادرات.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله، إن "روسيا تحشد موارد كثيرة للالتفاف على عقوباتنا"، مضيفا أنها تستفيد من خبرة الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات مثل إيران في الحصول على تكنولوجيات حساسة.

 

وحسب المزاعم الأمريكية، فإن "روسيا تسعى للحصول على المذبذبات الإلكترونية ورواسم الإشارة والمكونات لأجهزة التصوير الحراري ومحولات الإشارة العاملة على أشباه الموصلات ومصفوفات البوابات الإلكترونية القابلة للبرمجة، وغيرها من الإلكترونيات".

 

وكان المسؤولون الأمريكيون يسعون لتحذير الشركات والمصارف والمسؤولين في الدول الأوروبية المذكورة بشأن الإشارات المحتملة على المحاولات لتجاوز العقوبات، بما في ذلك تزوير العقود والفواتير من أجل إخفاء الصلات بروسيا وعدم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالغرض النهائي لاستخدام المنتجات وتغيير المستهلك النهائي أو مستلم المبلغ في اللحظة الأخيرة.

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