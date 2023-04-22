السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات الرئاسة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن معظم الأمريكيين يرفضون ترشح الرئيسين الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة 2024.
 

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز NORC للأبحاث، فإن 73% من الأمريكيين بشكل عام و52% من الديمقراطيين لا يريدون ترشح بايدن للرئاسة في 2024.

 

وعارض 70% من الأمريكيين و45% من الجمهوريين ترشح دونالد ترامب للرئاسة مجددا.

 

وفي الوقت ذاته، وافقت أغلبية المشاركين في الاستطلاع على تأييد بايدن أو ترامب في الانتخابات المقبلة في حال ترشيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكل واحد منهما.

 

وقال 41% من الديمقراطيين إنهم سيؤيدون بايدن في حال فوزه في الانتخابات الحزبية التمهيدية، وقال 40% آخرين إنهم قد يؤيدونه، فيما رفض تأييده 19% من الديمقراطيين.

 

أما دونالد ترامب، فقال 49% من الجمهوريين أنهم سيؤيدونه بالتأكيد، و22% إنه من المحتمل أن يؤيدوه في حال فاز في الانتخابات الحزبية التمهيدية.

 

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 13 و17 أبريل الجاري، وشمل 1230 أمريكيا فوق سن الـ 18 سنة. وتقدر نسبة الخطأ بـ 3.9%.

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