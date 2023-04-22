سعر الذهب اليوم السبت 22-4-2023

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال بداية التعاملات الرسمية اليوم السبت، حيث سجل عيار «21» نحو 2375 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 2714 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 2035 جنيهًا.



فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 1583 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 19000 جنيها، والأوقية سجلت 1986 دولارًا في البورصات العالمية.



الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 2350 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2095 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 1643 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.