السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 22-4-2023

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال بداية التعاملات الرسمية اليوم السبت، حيث سجل عيار «21» نحو 2375 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 2714 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 2035 جنيهًا.


فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 1583 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 19000 جنيها، والأوقية سجلت 1986 دولارًا في البورصات العالمية.


الذهب بعد المصنعية
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 2350 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2095 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 1643 جنيهًا.

 

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

الأكثر قراءة

دعاء الصباح اليوم السبت 22-4-2023

"نيويورك تايمز": المتهم بتسريب وثائق سرية أمريكية بدأ نشرها منذ فبراير 2022

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

تفاصيل حالة الطقس ثانى أيام عيد الفطر المبارك

سعر الدولار اليوم السبت 22-4-2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

سعر الذهب اليوم السبت 22-4-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا