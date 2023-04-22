السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 22-4-2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

الدولار
الدولار

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي تكون بجميع البنوك.

 

وعلى الرغم من الإجازة الرسمية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك؛ إلا أن هناك بعض البنوك في المناطق الحيوية والمطارات تعمل في الإجازة.


سعر الدولار اليوم السبت 22-4-2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

 

سعار الدولار اليوم
سعر صرف الدولار  اليوم فى بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 30.75 جنيه 
سعر البيع: 30:85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك مصر:

سعر الشراء: 30.75 جنيه 
سعر البيع: 30.85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك القاهرة:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العربية:

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الأهلي القطري:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك أبو ظبي التجاري:

سعر الشراء: 30.90 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه


سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه 
سعر البيع: 30.95 جنيه

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