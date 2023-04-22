استقرت أسعار الدولار اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي تكون بجميع البنوك.

وعلى الرغم من الإجازة الرسمية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك؛ إلا أن هناك بعض البنوك في المناطق الحيوية والمطارات تعمل في الإجازة.



سعر الدولار اليوم السبت 22-4-2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

سعار الدولار اليوم

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 30.75 جنيه

سعر البيع: 30:85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك مصر:

سعر الشراء: 30.75 جنيه

سعر البيع: 30.85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك القاهرة:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العربية:

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الأهلي القطري:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك أبو ظبي التجاري:

سعر الشراء: 30.90 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه



سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه