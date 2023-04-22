السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

ألمانيا.. إحالة مواطن إلى مستشفى الأمراض العقلية أدين بقتل شخص ودهس 16 آخرين

القضاء الألماني
القضاء الألماني

أحال القضاء الألماني إلى مستشفى الأمراض العقلية مدى الحياة، مواطنا أدين بقتل شخص، والشروع في قتل 16 آخرين دهسهم بسيارته في برلين العام الماضي.
 

وأشارت محكمة برلين الإقليمية إلى أن السائق، وهو مواطن ألماني ولد في أرمينيا، كان في حالة ذهانية عندما قاد سيارته على الرصيف في منطقة تسوق شعبية في غرب العاصمة في يونيو، ما أسفر عن مقتل مدرس وإصابة أحد عشر طالبا بجروح أثناء رحلة مدرسية.

 

كما أصيبت امرأة حامل وفتاة مراهقة ورجلان في الحادث.

 

واعتقل المارة السائق قبل أن توقفه الشرطة وتسلمه للجهات المعنية.

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