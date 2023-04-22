السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة أول أيام عيد الفطر، وعشرات الشبان بحالات اختناق، في حدثين منفصلين بمحافظتي جنين والخليل شمالي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن طفلا (12 عاما) أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي "في الظهر أثناء تواجده بالقرب من السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرَقة (غرب جنين)، وُصفت إصابته بالمتوسطة".

وفي بلدة بيت أمّر شمالي الخليل، اندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين على مدخلها الشرقي.

ويتمركز الجيش في نقطة عسكرية على مدخل البلدة، ويغلق من حين إلى آخر بوابة حديدية ثبتها على مدخل البلدة، بحسب عوض.

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