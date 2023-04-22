السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تتقدم 17 مرتبة حسب مؤشر الأداء اللوجستى الصادر عن البنك الدولى للعام 2023

صالح الجاسر
صالح الجاسر

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023.
 

وكتب على "تويتر": "المنظومة ستواصل - بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".

 

وأشارت وزارة النقل في بيان لها، عن فخرها بالتقدم 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

 

وأضافت الوزارة: "ماضون بخطوات واثقة نحو آفاق غير مسبوقة لتطوير القطاع وتحقيق المستهدفات".

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