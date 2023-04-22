السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف دافع وزير البيئة الإيطالي عن الدب "جيه جيه 4"

دب
دب

أصر وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بتشيتو فراتين، على الحفاظ على حياة دب قتل عداء شمالي البلاد.

وشدد فراتين على أنه لا يجب قتل الدب المعروف باسم "جيه جيه 4"، مطالبا بإعادة توطينه.

وقال إنه "يتعين علينا أن نجد مكانا لوضع الدب فيه.. القتل ليس حلا"، معبرا عن أمله بالعثور على مكان يمكن نقل الدب إليه.

وهاجم الدب عداءً عمره 26 عاما في مطلع أبريل بقرية كالديس بإقليم ترينتينو في وادي يشتهر بوجود متسلقي جبال وسياح، وقتله.

وأكدت عينة الحمض النووي المتطابقة مع "جيه جيه 4" هوية الدب.

وقالت السلطات في ترينتو إن الدب (أنثى تبلغ من العمر 17 عاما) تم القبض عليه باستخدام مصيدة أنبوبية ونقل إلى حظيرة في حديقة للحياة البرية في كاستيلار.

وإضافة إلى "جيه جيه 4"، هاجم دب آخر أفرادا كانوا عالقين أيضا في محمية.

ووفقا لتقديرات، يعيش الآن نحو 100 من هذه الحيوانات في غابات شمالي إيطاليا، وعقب الحادث الأخير، يريد الإقليم تقليص عددهم إلى النصف.

عثر حراس غابات على الدبة "جي جي 4"، التي قتلت في الخامس من أبريل شاباً كان يمارس رياضة الركض في شمال شرق إيطاليا، وفق السلطات المحلية التي أبدت رغبتها في إخضاع الحيوان للقتل الرحيم.

وهاجمت أنثى الدب الشاب أندريا بابي (26 عاماً) عندما كان يركض في منطقة غابات جبلية، بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو، وتحركت وحدات الإنقاذ للبحث عنه بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته، الذين انتابهم قلق جراء عدم عودته إلى المنزل، وعثرت ليل الأربعاء على جثته في أحد المنحدرات، وهي مُصابة بجروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن.

وأثار مقتل بابي صدمة لدى سكان المنطقة، فيما أعاد إحياء الجدل القائم بين أعضاء المجالس المحلية، الذين يرغبون في تقليص عدد الدببة، والمنظمات المدافعة عن حقوق الحيوان.

 

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