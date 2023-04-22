دعاء الصباح اليوم السبت 22-4-2023

يكثر البحث عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر في بداية كل يوم جديد كي يرددها المسلمون قبل أدائهم لعملهم أو مذاكرتهم كي يفتح عليهم الله أبواب الخير والرزق والعلم.

وهناك العديد من صيغ دعاء الصباح التي يمكن حفظها والدعاء بها في الصباح يوميًا، لضمان يوم جديد مباركًا فيه، حيث يُستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقتًا وحين.

ويعتبر دعاء الصباح واحدًا من أذكار المسلم، والذي يعتبر من الأعمال المستحبة في الصباح مع الإكثار من ذكر الله تعالى.

وتقدم “الدستور” مجموعة من أدعية الصباح التي يمكن تكرارها في بداية اليوم، لعل أهمها ما يلي:

أبرز أدعية الصباح

- أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده، ربّ أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذبك من عذاب في النّار وعذاب في القبر.

- اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر.

- اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت.

- اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي، اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، عليك توكّلت، وأنت ربّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم، أعلم أنّ اللّه على كلّ شيء قدير، وأنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيء علمًا، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ دابّة أنت آخذ بناصيتها، إنّ ربّي على صراط مستقيم.