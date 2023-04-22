مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-4-2022

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكما قال رسولنا الكريم هي عماد الدين لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة والتي تختلف من محافظة لأخرى كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار.

وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي، مواعيد الصلاة اليوم السبت 22-4-2023

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٤٩ ص

الشروق ٥:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

مواقيت الصلاة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٥١ ص

الشروق ٥:٢٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣٤ م

صلاة العِشاء ٧:٥٧ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٥٦ ص

الشروق ٥:٢٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٥ م

صلاة العِشاء ٧:٤٣ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٣ م

صلاة العَصر ٣:٥١ م

صلاة المَغرب ٦:٤٩ م

صلاة العِشاء ٨:٠٦ م