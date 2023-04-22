باريس سان جيرمان يقترب من حسم الدورى الفرنسى بفوز صعب على أنجيه

اقترب فريق باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي، بعد الفوز الصعب الذي تحقق على أنجيه متذيل ترتيب المسابقة بهدفين لهدف.

واستطاع النجم الفرنسي كيليان مبابي، أن يسجل هدفي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 9 و26 من عمر الشوط الأول بعد صناعة من خوان بيرنات وليونيل ميسي.

وسجل سادا تيوب الهدف الوحيد لصالح فريق أنجيه في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان عند 75 نقطة بعد مرور 32 جولة وبفارق 11 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد أنجيه عند 14 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام كليرمون.

ورفع كيليان مبابي رصيد أهدافه في صدارة هدافي الدوري الفرنسي عند 22 هدفا بفارق هدفين عن جوناثان ديفيد مهاجم فريق ليل ومنتخب كندا.