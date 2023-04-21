السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 10 مسلسل حرب|قوات الأمن تعزز تواجدها أمام نقاط "هدم المعبد" لدحض عملية الظافر الإرهابية

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت العاشرة والأخيرة من مسلسل حرب، اجتماع قطاع الأمن الوطني للاتفاق على خطة إيقاف مخطط "الظافر"، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، حيث تستهدف خطته تفجير كل من قطاع الأمن الوطني ووزارة الداخلية والمتحف المصري وبرج القاهرة في آن واحد، وتم الاتفاق على تعزيز القوات الأمنية في الأماكن المستهدفة.

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مسلسل "حرب" الحلقة 9 .. الظافر يكشف لأبو حسان عن تفاصيل خطة "هدم المعبد"

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حرب

بدأت الحلقة الأخيرة باجتماع ضباط الأمن الوطني، ويقوم بدور رئيسهم محمد أبو داوود، حيث تم تحديد النقاط المستهدفة، وقاموا بتعزيز القوات أمام تلك النقاط، وسأل أحد الضباط عن كيفية الوصول إلى الظافر، فأجاب الرئيس بنبرة ثقة: "احنا قريبين منه أوي وهنوصله"، ومن ثم انطلقت سيارات التعزيزات لمحاوطة النقاط المستهدفة أمنيًا.

"عمر" يصل لمزيد من الأدلة عن "الظافر"

وعلى الجانب الآخر، كان الرائد عمر الإمام، الذي يقوم بدوره محمد فراج، برفقة المقدم شريف زيدان، الذي يقوم بدوره أحمد سعيد عبدالغني، في شقة جد "فؤاد"، نجل شقيقة الظافر، للبحث عن مزيد من الأدلة التي قد توصلهم إلى مكانه، فوجد "عمر" عدد من الكروت مسلسله لكن ينقصها 3 أرقام، فأرسلها "شريف" للقطاع للكشف عليها وإمكانية الوصول إلى المعلومات التي تحتويها.

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مسلسل "حرب" الحلقة 9.. الضابط عمر يكشف خطة "هدم المعبد"

واستعجل الرائد "عمر" أحد الضباط الذي كان برفقته في فتح جهاز "اللابتوب"، الذي يعتقد أنه يخص الظافر وعليه عدد آخر من المعلومات، فرد عليه الضابط: "لسه بحاول بس ان شاء الله هفتحه".

يذكر أنه في الحلقة السابقة، استعاد "الظافر" لذكرياته مع والده الشيخ "راتب" الذي وضع له خطة مكتوبة في كتاب عنوانه: "هدم المعبد"، واستعادة ما أطلقوا عليه دولة الخلافة، مؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا بالدم، وكتبها له في كتاب يوضح خطوات تنفيذ الخطة التي تستهدف السيطرة على العالم.

ونجح "عمر" في الوصول إلى الشقة التي فيها هذا الكتاب، وهي شقة جد "فؤاد" نجل شقيقة الظافر، والخطة تعتمد على تدمير أهداف حيوية مهمة على رأسها وزارة الداخلية والأمن الوطني وبرج القاهرة ومتحف التحرير وسيتم تنفيذها في وقت واحد وفقاً للخطة المرسومة في الكتاب الذي تركه الظافر في شقة جد فؤاد عقب انصرافه لتنفيذ خطة "هدم المعبد".

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