السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين الفتوى يكشف عن أثر العبادات المنزلية في عيد الفطر

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء، عن عدد من العبادات المنزلية.

وقال خلال لقائه بفضائية" الناس"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك عبادات منزلية في العيد، أهمها التوسيع علي الأهل لتشعر الناس بالفرحة.

وأشار إلى أن المصريين متدينين بإتباعهم لحضرة النبي صلي الله عليه وسلم، متابعاً:" الفلوس عبارة عن رمز عن السعادة وليس مادية ولكن رمز للحب، والأموال عند المنفق عليه والراجل لما ينفق علي أولاده يشعورا بالفرحة".

وأكد أن التجمع علي شكر الله ونعمته نشر أننا في المنزل بصحبة النبي ورسوله الكريم.

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