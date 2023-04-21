السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفر الشيخ: حديقة “صنعاء” استقبلت 25 ألف مواطن في أول أيام عيد الفطر

حديقة صنعاء
حديقة صنعاء

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وخاصة بالفترة المسائية، وبلغ عدد المترددين على الحديقة من الصباح حتى مساء اليوم 25 ألف مواطن من مراكز المحافظة المتعددة، إضافة لعدد من محافظة الغربية، والطلاب العرب بجامعة كفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم، وجرى توفير كافة احتياجات المعيدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء.

وشهدت الملاهي بحديقة صنعاء توافد عدد كبير من الأطفال والأسر للاستمتاع بالألعاب المتعددة والبرامج الترفيهية المعدة للمعيدين، إضافة لتوافد الأطفال على ركن ألعاب الأطفال المجاني المجاور لمدخل الحديقة، وعلى حمام السباحة بالحديقة، كما التف عدد أخر حول شاشة العرض، لعرض عدد من أغاني العيد.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، في ظل تواجد أمني حول الحدائق والمتنزهات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشددة رئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة المنقذين بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع منذ شروق الشمس لغروبها، لإنقاذ أي حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، أنه قد تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم على الطريق الدولى الساحلي وروافده بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.

صنعاء عيد الفطر كفر الشيخ احتفالات طوارئ

الأكثر قراءة

تونس تشكر الولايات المتحدة على توفير شحنة من القمح

أبوالغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى السودان خلال أيام العيد

«الجارديان» البريطانية تسلط الضوء على مسلسل «تحت الوصاية»: ناقش حقوق المرأة

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر

إزالة 4 حالات لمبانٍ مخالفة بالمنيا خلال حملات رصد التعديات فى عيد الفطر

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا