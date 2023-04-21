الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول أيام العيد.. انتشال جثمان طالب غرق فى ترعة بالمنوفية

جثة
جثة

لقى طالب بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه  في ترعة الباجورية أثناء الاستحمام أول أيام عيد الفطر المبارك، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طالب غرقًا في ترعة الباجورية بدائرة المركز أثناء الاستحمام، بالانتقال الفورى والفحص، تبين وفاة "ف.ز.ط" طالب بالمرحلة الإعدادية غرقًا في ترعة الباجورية المارة بقرية كفر ربيع.

 تم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

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