السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنذر الكبير مدرب الرجاء: اللاعبون متحفزون لمواجهة الأهلي

المنذر الكبير
المنذر الكبير

تحدث المنذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن مواجهة الأهلي المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء في تمام التاسعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة.

وقال المنذر الكبير في المؤتمر الصحفي: "ستكون مواجهة بين فريقين لديهما الكثير من الأمور المتشابهة، فالأهلي لديه جمهور كبير والرجاء كذلك".

وأضاف: "هذه المباراة كبيرة وحاسمة وستكون مليئة بالمواجهات الفردية بين اللاعبين".

وتابع: "فريق الرجاء يتحول في المواعيد الكبرى ويزداد مستوى اللاعبين من الناحية الفردية والجماعية، واللاعبون يملكون حافزًا إضافيًا لمواجهة الأهلي وخوض مثل تلك المواجهات".

وواصل حديثه: "عانينا من ظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة لكن الرجاء دائما ما يقدم أفضل ماعنده في المواجهات الكبرى".

وأتم: "علينا أن نواصل العمل، فالرجاء قادر على التحدي في المواجهات الصعبة".

الاهلى الرجاء البيضاوي المغربي المنذر الكبير دورى ابطال افريقيا

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