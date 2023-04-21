"موسم البهجة".. أفلام العيد: رومانسية ورعب ومغامرات.. وكثير من الكوميديا

نشاط كبير شهدته دور العرض السينمائية فى أول أيام عيد الفطر، بفضل التنوع الذى يضمه الموسم بين الأعمال الكوميدية والأكشن والرومانسية، بشكل يستوعب ذائقة جميع شرائح المشاهدين.

ويؤدى عدد كبير من النجوم مثل محمد رمضان وهيفاء وهبى بطولة الأعمال المعروضة، الذين عبروا عن تفاؤلهم بنجاح أعمالهم خلال موسم العيد.

«ابن الحاج أحمد»: شيكو يتورط مع عصابة «كوميدية»

فيلم «ابن الحاج أحمد» للنجم شيكو على رأس قائمة الأعمال المعروضة خلال الموسم، حيث يقدم خلاله «شيكو» بطولة مطلقة منفردة لأول مرة، بعيدًا عن صديقيه الدائميْن هشام ماجد وأحمد فهمى، والذين حققوا معًا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

يشارك فى بطولة الفيلم الذى يعرض فى عدد كبير من دور العرض بالقاهرة والمحافظات، الفنان الكبير سيد رجب، والفنانون رحمة أحمد، ومصطفى غريب، وعايدة رياض، والطفل منذر مهران وآخرون، وهو فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محيى.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر «شيكو» فى شخصية «بقال» يعمل مع والده الذى يؤدى دوره سيد رجب، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

ويتورط شاب يدعى «أحمد» الشهير بـ«شلتة»، الذى يعمل بائعًا فى البقالة فى متاعب كثيرة، بعدما يجد نفسه فى مواجهة إحدى العصابات الخطيرة بسبب عمل والده السابق، ويجد نفسه مجبرًا على التعاون مع الشابة «نبيلة» التى تقدم دورها الفنانة رحمة أحمد، للتصدى للعصابة الخطيرة معًا. والفيلم يسجل عودة النجم «شيكو» للسينما بعد غياب دام ٤ سنوات، منذ آخر أفلامه «قلب أمه» كبطولة مطلقة، حيث اكتفى خلال الفترة الأخيرة بتقديم عدد من أدوار الشرف فقط.

«هارلى»: محمد رمضان يرفض «الدوبلير» فى تصوير المشاهد

حضر النجم محمد رمضان، أمس الأول، العرض الخاص لفيلمه الجديد «هارلى» فى إحدى السينمات الكبرى، بحضور صناع وأبطال العمل، وعدد من النجوم الذين حرصوا على تهنئة «رمضان» ودعمه فى فيلمه الجديد.

ويعيد الفيلم النجم رمضان للسينما من جديد، بعد غياب استمر نحو ٤ سنوات، منذ آخر أفلامه «الكنز ٢» مع النجم محمد سعد وعدد من النجوم.

وقال «رمضان» إنه سعيد بتجربته الجديدة فى فيلم «هارلى»، مضيفًا أن كل تجربة لديه تكون مختلفة عن التجارب السابقة، موضحًا: «حاليًا يعرض لى فيلم (هارلى)وهو مختلف تمامًا عن (جعفر العمدة) الذى ارتبط الجمهور به».

وتابع «العمل تم تصويره خلال الفترة الماضية، وكان هناك إصرار على إنجازه وطرحه فى الموسم الحالى، ومواجهة أى صعاب، حتى إن التصوير كان يستغرق أكثر من ٣٥ ساعة متواصلة، من أجل طرح العمل للجمهور، وإنجاز الفيلم فى الموعد المحدد له».

وقال إن تصويره كان يشوبه الكثير من المخاطر، مضيفًا أن تصوير بعض المشاهد كان صعبًا للغاية، وكان يمكن الاستعانة بدوبلير، إلا أنه حرص على تقديمها بنفسه، من أجل أن تخرج طبيعية للجمهور.

ويظهر محمد رمضان خلال العمل بـ«لوك» مختلف تمامًا، وتشاركه مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عمر، وأحمد داش، ومى كساب، وإسماعيل فرغلى، ومحمود حميدة.

والعمل تنفيذ شركة «شو ميديا برودكشن» التى يرأسها محمود الشيخ، وهو تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سامى.

فى السياق ذاته، قالت مى عمر التى تشارك فى بطولة الفيلم، إن العمل تجربة مختلفة عليها، معبرة عن سعادتها بالعمل مع النجم محمد رمضان.

وأضافت أن الفيلم من الأعمال الصعبة التى تتطلب مجهودًا كبيرًا للغاية، وأنها صورته فى وقت صعب للغاية، بعد تصوير مسلسلها الرمضانى «علاقة مشروعة» مع النجم ياسر جلال، متابعة أنها سعيدة بالمنافسة فى موسم عيد الفطر.

«ساعة إجابة»: مغامرات طفل يحقق أحلامه بـ«تغيير أسرته»

بعد عرض خاص، بحضور أبطال العمل وصناعه، بدأ عرض فيلم «ساعة إجابة» بدور العرض مع أول أيام العيد، فى مغامرة كوميدية تتناول فكرة تحقق أحلام طفل تمنى بعد خلاف مع أسرته أن يكون له أب وأم مختلفان، وهو ما يحدث بالفعل، ليجد هذا الطفل نفسه وهو يعيش مغامرة خاصة يتعامل فيها مع أسرة جديدة وبيت جديد.

وخلال أحداث الفيلم تتطور أفكار الطفل ومشاعره بعد تحقق أمنياته، كما تتطور مواقف الأسرتين الحقيقية والبديلة، فى دراما كوميدية تصلح لمختلف أفراد الأسرة.

وعن فيلم «ساعة إجابة»، قالت الفنانة أيتن عامر، إحدى بطلات العمل، إن هذا الفيلم هو تجربة متميزة، ليس لأن بطله هو مجرد طفل، وإنما لطبيعة المعالجة التى تتعامل مع قصة العمل، والتى تجعله مناسبًا لجميع أفراد الأسرة، متمنية أن يحوز العمل إعجاب الجمهور، وأن يحقق النجاح الذى يستحقه فى شباك التذاكر بعد الجهود التى بذلت فيه.

يشارك فى بطولة العمل كل من: الطفل سليم مصطفى، والنجوم أيتن عامر وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وانتصار، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وأحمد فتحى، وهو من تأليف ورشة «ورق عنب»، التى تضم أحمد شيكو، ومحمد خضير، وشيرين علاء، ومصطفى خضر، ورحاب نبيل، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

«يوم ١٣»: أول فيلم رعب مصرى ثلاثى الأبعاد

أصبح فيلم «يوم ١٣» أول فيلم رعب مصرى يعرض فى السينمات بتقنية ثلاثية الأبعاد «3D»، وذلك بعدما بدأ عرضه، أمس، خلال موسم عيد الفطر المبارك، وتدور الأحداث حول عودة البطل «عزالدين»، الذى يؤدى دوره الفنان أحمد داود، من الخارج لبيع قصر عائلته، قبل أن يكتشف أسرارًا لم تكن فى حسبانه تحول دون إتمامه عملية البيع. يشارك فى بطولة العمل كل من: دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغنى، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، والفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وموسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

«رمسيس باريس»: مغامرة هيفاء وهبى الفانتازية

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى للسينما المصرية من جديد، من خلال فيلمها الجديد «رمسيس باريس».

وطرح الفيلم مساء أمس الأول، فى عدد من دور العرض السينمائى، بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا المصريين، مثل حمدى الميرغنى ومحمد سلام، محمد ثروت.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس بشكل فانتازى، فى رحلة تتضمن كثيرًا من المفاجآت، ووسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما تقرر المجموعة تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، من خلال التنكر فى أزياء غريبة فيتعرضون للكثير من المصاعب والمشكلات.

ويشارك فى العمل الفنانون محمود حافظ، وسميرة مقرون ومصطفى البنا، وأحمد كشك وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA، لريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع «سينرجى فيلمز».

ويعرض الفيلم فى ٥٠ دارًا للعرض فى جميع المحافظات المصرية، ومن المقرر أن يعرض فى عدد آخر من دور العرض المصرية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

«بعد الشر» على ربيع يتعرض لتعويذة سحرية

فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ عرض فيلم «بعد الشر»، من بطولة الفنان على ربيع، الذى يقدم خلال الأحداث شخصية «سولى»، الذى يهرب من زوجته «فرح» ليجد نفسه واقعًا فى علاقة عاطفية مع شخصية أخرى هى «مريم»، لكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، ما يوقعه فى عدة مفارقات كوميدية يصحبه فيها صديقه المقرب «مشمش»، الذى يقوم بدوره الفنان محمد أسامة «أوس أوس».

ومع انطلاق العرض الأول للفيلم، حرص عدد من الفنانين، على رأسهم نجوم فرقة «مسرح مصر»، على دعم صديقهم الفنان على ربيع، والترويج لفيلمه، بعد حضورهم العرض الخاص للفيلم، الذى يواجه منافسة قوية فى شباك التذاكر خلال موسم العيد.

والفيلم من بطولة كل من: على ربيع ومحمد أسامة «أوس أوس» وميرنا نورالدين ورنا رئيس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وهالة فاخر وشيرين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

«مغامرات كوكو»: بيومى فؤاد يصارع الكبار فى مستشفى بيطرى

فى تجسيد جديد للصراع بين الخير والشر، انطلق، أمس، عرض فيلم «مغامرات كوكو»، من بطولة الفنان بيومى فؤاد، الذى يتناول قضية الصراع الأشهر، ويناقش قضية الرفق بالحيوان، وتدور أحداثه وسط أحد مستشفيات الطب البيطرى، الذى يمتلكه «الدكتور فوزى»، الذى يجسد دوره الفنان الكبير خالد الصاوى.

ويدخل صاحب المستشفى فى عداوات مع شخصية «كوكو»، التى يقدمها الفنان بيومى فؤاد، فيما تظهر الفنانة شيرين رضا، خلال الأحداث، فى شخصية طبيبة بيطرية.

فيلم «مغامرات كوكو» من بطولة الفنانين بيومى فؤاد وخالد الصاوى وشيرين رضا ومحمد أسامة «أوس أوس» وإيهاب فهمى ونانسى صلاح وطاهر أبوليلة وحمدى الميرغنى وشيماء سيف، ومن تأليف إيهاب الناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.