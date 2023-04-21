8 عروض مسرحية وأفلام بـ«سينما الشعب» وبرنامج خاص بـ«أهالينا» و«روضة السيدة»

تنظم وزارة الثقافة عددًا من الفعاليات الفنية احتفالًا بعيد الفطر المبارك، فى عدة مواقع ثقافية بمختلف المحافظات، إذ تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أفلام موسم العيد ضمن مشروع «سينما الشعب»، وهو المشروع الذى يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات، خاصة التى تفتقر لوجود دور عرض سينمائية، بأسعار مخفضة.

وذكرت الوزارة، فى بيانها، أن ١٥ محافظة تستقبل جمهور العيد فى عدد من قصور الثقافة، أبرزها: قصر ثقافة روض الفرج وقصر ثقافة الأنفوشى وسينما هيبس بالوادى الجديد وقصر ثقافة السويس وقصر ثقافة الزقازيق وقصر ثقافة الأقصر وسينما السادات بالمنوفية وقصر ثقافة قنا وقصر ثقافة أسيوط والمركز الثقافى بطنطا وقصر ثقافة بورسعيد والمركز الثقافى بكفرالشيخ وقصر ثقافة الإسماعيلية ومسرح ٢٣ يوليو بالمحلة.

وتتنوع مواعيد الحفلات «١٠ صباحًا و١٢ ظهرًا و٢ مساء و٤ مساء و٦ مساء و٨ مساء و١٠ مساء و١٢ منتصف الليل»، كما تنظم الهيئة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لأبناء عدد من مدن وأحياء «الإسكان الآمن بديل العشوائيات» على مدار أيام العيد، يشمل احتفالية «العيد فرحة» بمنطقتى «أهالينا» و«الخيالة» فى أول وثانى أيام العيد، وروضة السيدة زينب ثالث أيام العيد.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية عروض العرائس والورش الفنية لرسوم الأطفال والرسم على الوجه والألعاب الترفيهية، كما تقدم مجموعة من لقاءات التوعية التثقيفية للأطفال.

ويقدم البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، برنامجًا متميزًا يضم ٨ عروض مسرحية لمختلف فرق البيت الفنى للمسرح، بين عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وعروض جديدة، ويبدأ جميع العروض من ثانى أيام العيد.

وتفتتح فرقة المسرح الكوميدى، «مسرح ميامى»، بعد انتهاء أعمال تطويره، بالعرض المسرحى الجديد «طيب وأمير» عن تراث نجيب الريحانى وبديع خيرى، كتابة محمد الملاوانى وإخراج محمد جبر، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساءً، أما فرقة المسرح الحديث فتقدم عرضيها «خطة كيوبيد» من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر وإخراج أحمد فؤاد، وذلك على مسرح السلام فى تمام السابعة مساء، وعرض «سيب نفسك» من تأليف مارك إيجيا وإخراج جمال ياقوت، على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام فى تمام الثامنة والنصف مساء.

بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض «بعد آخر رصاصة» من تأليف على عبدالنبى الزيدى، إعداد وإخراج شريف صبحى، وذلك على مسرح «الغد» بالعجوزة فى تمام التاسعة مساء.

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرض «بيت روز»، من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، وذلك على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة فى تمام السابعة مساء.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحى «الملك همام وعصابة الضباع»، من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وذلك على مسرح «ليسيه الحرية» فى تمام الثامنة مساء.

وللأطفال.. تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «عروستى»، من تأليف محمد بهجت وإخراج محمد نور، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس فى تمام السابعة مساء.

أما فرقة المسرح القومى للأطفال فتقدم الفرقة عرض «جنة كوكى»، من تأليف وأشعار على أبوسالم، وإخراج صفوت صبحى، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة.

كما ينظم المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، برنامجًا متميزًا، بدءًا من يوم الأحد ٢٣ أبريل يشمل ورشًا فنية وعروض عرائس ماريونت بعنوان «كوكى» وعرضى «كنزنا» و«الملاعيب» وعرض فريق «كذا لون» للعرائس والمسرح المضىء، وتبدأ العروض فى الساعة ٤ عصرًا.

أفلام الموسم بأسعار مخفضة للمواطنين

«هارلى»

مكان العرض: سينما الشعب فى: قصر ثقافة الزقازيق،قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافى بطنطا، وسينما السادات بالمنوفية.

«ابن الحاج أحمد»

مكان العرض: سينما الشعب فى: قصر السينما بجاردن سيتى، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة الأنفوشى،قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة شبين الكوم، سينما هيبس بالوادى الجديد، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الأقصر.

«مغامرات كوكو»

مكان العرض: سينما الشعب فى: قصر ثقافة الزقازيق،قصر ثقافة الأقصر، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد.

«ساعة إجابة»

مكان العرض: سينما الشعب فى قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافى بطنطا، قصر ثقافة بورسعيد.

«رمسيس باريس»

مكان العرض: سينما الشعب فى: المركز الثقافى بكفرالشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، مسرح ٢٣ يوليو بالمحلة.

مواعيد الحفلات: تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها فى المواعيد التالية:

١٠ صباحًا، ١٢ ظهرًا، ٢ مساء،

٤ مساء، ٦ مساء، ٨ مساء،

١٠ مساء، ١٢ منتصف الليل.

سعر التذكرة: ٤٠جنيهًا لكل الحفلات.