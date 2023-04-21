«المتحدة» تهدى جمهورها سهرات متنوعة مع نجوم وصُناع الدراما

- هالة صدقى تروى حدوتة «صفصف» مع منى الشاذلى

- لميس الحديدى تناقش سر نجاح «عملة نادرة» مع نيللى كريم

أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة برامجية مميزة للعرض خلال أيام عيد الفطر المبارك، على شاشاتها المختلفة، تستضيف خلالها عددًا كبيرًا من كبار النجوم فى حلقات مميزة مليئة بالضحك والكوميديا والبهجة.

وتعرض قناة «سى بى سى»، اليوم، ثانى أيام عيد الفطر، حلقة من برنامج «معكم منى الشاذلى»، تستضيف فيها الفنانة هالة صدقى، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى دور «صفصف» بمسلسل «جعفر العمدة»، خلال موسم رمضان ٢٠٢٣.

يحضر اللقاء مع النجمة هالة صدقى، نجلاها «سامو ومريم»، اللذان يتحدثان عن الأمور المشتركة بين «صفصف» وشخصية هالة صدقى الحقيقية، إضافة إلى الحماس الكبير بينهم فى الألعاب الترفيهية التى تضمنها اللقاء.

وتتطرق هالة صدقى إلى بداية كتابة شخصية الحاجة وصيفة أو «صفصف»، والنقاط المهمة التى كانت أساس الشخصية، وكذلك التحضير لها وكواليس التصوير وعلاقاتها بباقى نجمات ونجوم المسلسل فى أثناء التصوير، التى انعكست على أدائها على الشاشة، ورد فعل الجمهور بعد عرض المسلسل.

كما تتحدث عن سبب تفكيرها فى الاعتزال قبل عام من عرض مسلسل «جعفر العمدة»، وكيف تغير قرارها بعد ذلك، ثم مخاوفها من الأدوار التى ستقدمها بعد دور «صفية».

وتتحدث هالة صدقى عن الأمور التى تُشبه فيها شخصية «صفصف» فى حياتها، إضافة إلى اختيار المفردات و«اللزمات» الخاصة بالدور، التى جاء بعضها فى أثناء التصوير، كما تحكى عن قصتها مع رياضة السباحة التى تمارسها بشكل يومى منذ سنوات طويلة حتى الآن.

وعبر شبكة تليفزيون «الحياة»، يقدم الإعلامى عمرو الليثى مجموعة مميزة من الحلقات خلال عيد الفطر المبارك، عبر برنامج «واحد من الناس».

فيستضيف «الليثى»، اليوم، ثانى أيام عيد الفطر أبطال مسلسل «جعفر العمدة»: الفنان طارق النهرى والفنان أحمد عبدالله ودعاء حكم وجورى بكر ومديحة البكرى، وبعد غد، يستضيف نجوم مسلسل «رسالة الإمام»، وتتناول الحلقة كشف كواليس وأسرار العمل، إذ يستضيف البرنامج وليد فواز ونور محمود وأحمد الرافعى وجيهان خليل وأحمد محمود، فى حديث عن حكايات مثيرة وكواليس تذاع لأول مرة عن المسلسل.

وتقدم الإعلامية لميس الحديدى مجموعة من السهرات على قناة «أون»، مع صُناع وأبطال الدراما الرمضانية، واليوم، تستضيف أبطال وصُناع مسلسل «عملة نادرة»: النجمة نيللى كريم والنجوم أحمد عيد وجمال سليمان ومريم الخشت ومحمد فهيم، والمؤلف مدحت العدل والمخرج ماندو العدل.

وتعرض الحلقة الثانية مع أبطال وصُناع مسلسل «علاقة مشروعة»، غدًا، وتستضيف النجم ياسر جلال والنجمة مى عمر وداليا مصطفى والمخرج خالد مرعى والنجمة ميمى جمال.

وصورت حلقة أخرى من داخل لوكيشن مسلسل «رسالة الإمام»، مع أبطال وصناع المسلسل تعرض خلال الفترة المقبلة.

واستضافت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، النجم محمد رمضان، فى حلقة مميزة من برنامج «صاحبة السعادة»، تحدث فيها عن الكثير من التفاصيل حول نجاح مسلسله الأخير «جعفر العمدة»، الذى احتل صدارة الترند على مدار شهر رمضان، كما يتحدث عن فيلمه الجديد «هارلى»، الذى طرح للمشاركة فى موسم عيد الفطر المبارك.

وأعد الإعلامى رامى رضوان مجموعة من الحلقات، تذاع بداية من اليوم، الأولى مع النجمة يسرا وأبطال مسلسل «١٠٠٠ حمدالله ع السلامة»، وهم: مايان السيد وآدم الشرقاوى ومحمد ثروت وأحمد عبدالوهاب وأوتاكا وعنبة، كما صور حلقة مع النجم أحمد عبدالعزيز والنجمة حنان مطاوع.