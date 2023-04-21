3 أعمال أجنبية تجذب الجمهور

طرحت دور العرض مجموعة كبيرة من الأعمال الأجنبية، منها فيلم: «Super Mario Bros The Movie».

الفيلم تدور أحداثه حول سباك يدعى «ماريو» يخوض مغامرة هائلة عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه «لويجى»، ويخوض الثنائى العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة، ويشارك فى العمل كريس برات وتشارلى داى وأنيا تايلور جوى وجاك بلاك.

كما تعرض السينمات فيلم «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves»، وهو ينتمى إلى أعمال الخيال والأكشن، وتدور قصته حول لص وسيم ومجموعة من المغامرين، ينفذون عملية سرقة لاستعادة آثار مفقودة.

كما يعرض فيلم «John Wick: Chapter 4»، الذى يؤدى بطولته كيانو ريفز، ودونى ين، وبيل سكارسجارد، ولورانس فيشبورن، وتحكى قصته عن عالم جديد يجد جون ويك نفسه فيه، فى مواجهة مع عدو يدفعه للشك حتى فى أصدقائه القدامى.