الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شاب انتحل صفة سيدة لسرقة شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخص انتحل شخصية سيدة وارتدى نقابا لسرقة شركة قطع غيار سيارات 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما تبلغ قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات، الكائنة دائرة القسم، مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين، حيث قررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة، "ترتدي نقابا"، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها أخرجت "آلة حادة" من بين طيات ملابسها وتعدت عليها، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك كسرت السيدة المُشار إليها باب المكتب الخاص بمالك الشركة وتم سرقة مبلغ مالي من داخله، ولاذت بالفرار.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل سابق بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته المبلغ المنوه عنه، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، والنقاب المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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