"عندها فلوس كتير وأنا مديون".. اعترافات المتهم بقتل جارته فى البساتين

«عندها فلوس كتير وأنا غلبان وأعاني من الديون».. بتلك الكلمات حاول المتهم بقتل جارته في البساتين، تبرير جريمته، وقال خلال التحقيقات، إنه يعلم بإقامة المجني عليها بمفردها وحيازتها لمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذي يعاني فيه من تراكم الديون.

وأضاف أنه يوم الواقعة اختمرت فى ذهنه سرقة المجني عليها، وذهب إلى شقتها وعندما فتحت له تعدى عليها بالضرب مستخدمًا أداة حديدية، لتسقط صريعًة في الحال.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة فى العقد السادس من العمر وبها جرح غائر بالرأس وقطع فى فروة الرأس باستخدام آلة حديدية أدى إلى نزيف داخلى حاد ووفاتها فى الحال، وبكامل ملابسها، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة تدل على وجود سرقة.

يذكر أن أجهزة الأمن، كشفت عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة (سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ) داخل مسكنها ووجود إصابات بها.

وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.