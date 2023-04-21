حبس شخصين لاتجارهما بـ10 كيلو حشيش فى القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار بـ10 كيلوجرامات من الحشيش في القاهرة، وطلبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

ووصل إخطار لقسم شرطة السلام أول حيال شخصين، يفيد باتجارهما بالمواد المخدرة بالمنطقة، وبالفحص تبين أن لهما معلومات جنائية سابقة، وأنهما قاما بالاتجار بكمية من الحشيش تزن 10 كيلوجرامات تقدر بـ700 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.