الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«لعب العيال» ينتهى بقتل شاب فى مشاجرة بقنا

قتل شاب
قتل شاب

أطلق عاطل النار على جيرانه، في مشاجرة دامية بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سيدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "4 أشخاص، من بينهم متوفى ومصابة"، طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمون بدائرة المركز، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته، مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "بندقية آلية".

الأكثر قراءة

الجيش السودانى: "الدعم السريع" نهب مخازن الهلال الأحمر بالخرطوم بحرى

خبير اقتصادى يكشف حجم المفارقات الاقتصادية فى السودان

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

حبس شخصين لاتجارهما بـ10 كيلو حشيش فى القاهرة

55 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى أول أيام عيد الفطر

«لعب العيال» ينتهى بقتل شاب فى مشاجرة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر "من كل بقاع الدنيا"

صلاة عيد الفطر من الجامع الأزهر

مد إيدك.. خدلك كحكة

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا