«لعب العيال» ينتهى بقتل شاب فى مشاجرة بقنا

أطلق عاطل النار على جيرانه، في مشاجرة دامية بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سيدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "4 أشخاص، من بينهم متوفى ومصابة"، طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمون بدائرة المركز، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته، مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "بندقية آلية".