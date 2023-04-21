الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توصيات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول دراما رمضان 2023 (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توصيات الجلسة النقاشية لأعضاء التنسيقية حول دراما رمضان 2023، وجاءت التوصيات كالاتي:

  • التوسع والزيادة فى نوعية المسلسلات ذات العائد المجتمعي المؤثر التى تهدف إلى حب الوطن، والتماسك الأسري، وقضايا الأب والابن.
  • استمرار التنوع والتطور فى الدراما المصرية كما حدث هذا العام.
  • المزيد من الدعم للفن والسينما والدراما باعتبارها واحدة من القوى الناعمة التى تشكل وتساعد فى بناء ثقافة المجتمعات.
  • العمل على رفع الوعي الثقافي لدى المشاهدين من خلال الفن والسينما، كذلك ما يتم عرضه على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.
  • استمرار تنفيذ فكرة المسلسلات القصيرة التى لا تتعدي 15 حلقة بعد تحقيقها نجاحا كبيرا.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون "دراما رمضان"، فرمضان هذا العام مختلف، بشكل كبير على الشاشة الصغيرة، بحجم إنتاج درامي ضخم، ومتنوع، بين تاريخي وديني واجتماعي وكوميدي ودراما تجسد ملاحم وطنية ونضالا لقواتنا المسلحة، والشرطة الباسلة.

وناقش الصالون عدة محاور، أبرزها؛ دراما رمضان وأوجه الاختلاف والتميز عن العام الماضي، إنتاج هذا العام والشراكات مع صناع الدراما الآخرين، والدراما الخاصة المجسدة لملحمة وطنية مثل الكتيبة 101، والدراما التاريخية باعتبارها نقطة تميز هذا العام، واستمرار إنتاج مسلسلات الأطفال والكرتون، ومسلسلات ناقشت قضايا المرأة.

أدارت الندوة الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الندوة كل من؛ المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي مدير تحرير اليوم السابع، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسة النقاشية أعضاء التنسيقية المسلسلات الدراما المصرية

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