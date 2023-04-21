تفاصيل منحة دكتوراة ممولة بالكامل في الهندسة الميكانيكية بجامعة سوانسي

تقدم جامعة سوانسي فرصة مميزة للحصول على منحة دكتوراة ممولة بالكامل في تخصص الهندسة الميكانيكية، في إطار عمل المشروع البحثي المقام من قبل الجامعة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA)، على أن يعمل طالب المنحة بشكل أساسي في مختبر محاكاة واختبار الهندسة الطبية الحيوية (BEST) ضمن مجموعة بحثية (15 باحثًا) في قسم الهندسة الطبية الحيوية.

ويتعرض الطالب لمجموعة من الموضوعات البحثية، وفرص التدريب لتوسيع وتعزيز فرص التعلم والتطوير لديه ضمن مجال الميكانيكا التجريبية والحاسوبية.

وتقدم "الدستور" تفاصيل المنحة بالكامل

المنافع والفوائد

إذا حصلت على إحدى هذه المنح الدراسية، ستحظى بفرصة الحصول على:

تغطية التكلفة الكاملة للرسوم الدراسية.

راتب سنوي قدره 17,668 جنية إسترليني.

نفقات البحث الإضافية.

معايير التقديم

يجب عليك اتباع المعايير التالية:

يجب أن يكون المرشحون عادةً حاصلين على درجة جامعية بمستوى 2.1 (أو ما يعادلها من خارج المملكة المتحدة) في الهندسة أو أي تخصص علمي وثيق الصلة.

إجادة اللغة الإنجليزية: حاصل على 6.5 في اختبار IELTS بشكل عام (مع عدم حصولك في أي مكون فردي على درجة أقل من 5.5) أو ما يعادله من Swansea.

يقام البرنامج الدراسي بنظام الدوام الكامل.

تاريخ بدء المشروع: 1 يوليو 2023 (التسجيل مفتوح من منتصف يونيو).

نظرًا لقيود التمويل، فإن هذه المنحة مفتوحة للمتقدمين المؤهلين لدفع الرسوم الدراسية بسعر المملكة المتحدة فقط.

حول جامعة سوانسي:

تعد جامعة سوانسي أحد أهم الجامعات الرائدة في الأبحاث وقد أحدثت فرقًا منذ عام 1920، حيث يزدهر مجتمع الجامعة بالاستكشاف والاكتشاف، وتوفر التوازن الصحيح بين التدريس والبحث الممتازين، مع نوعية حياة مميزة جداً للجميع، كما تتمتع الجامعة بموقع مرغوب فيه لكل من الطلاب والموظفين من جميع أنحاء العالم، ويوفر المجتمع متعدد الثقافات منظورًا عالميًا، ما يمكّن أولئك الذين ينضمون إلى الجامعة من تطوير المهارات والمعرفة التي تضعهم في وظائف ناجحة ومثيرة.

معايير المتقدم

الجنسية

لا يشترط جنسية محددة

التخصص

الهندسة

العمر

لا يشترط عمر محدد

الجنس

كلا الجنسين

تاريخ انتهاء الفرصة

2023-05-08

كيفية التقديم

التقديم يتم مباشرة من خلال هذا الرابط

https://www.for9a.com/register