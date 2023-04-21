وليد فواز يكشف كواليس مشاركته في مسلسلي الكتيبة 101 ورسالة الإمام (فيديو)

تألق الفنان وليد فواز خلال تجسيده دور “فواز” في مسلسل الكتيبة 101 ودور المطلب ابن عبدالله في مسلسل رسالة الإمام.

مسلسل "الكتيبة 101"

وتحدث "فواز" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، عن أدواره في تلك المسلسلات من حيث الاختلاف الدرامي من حيث الحقبة والزمن والعمل بحد ذاته، قائلًا إنه محظوظ للغاية في المشاركة بأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب قدراتها الكبيرة والخاصة بتوفير جميع الإمكانيات.

وأشار إلى أن الإنتاج الخاص بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يختلف لأن لديهم قدرات كبيرة سواء كانت فنية أو لوجيستية، متابعا أنه تشرف بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101 بالرغم من عدم مشاركته كمقاتل على الجبهة بشرف مثل الجنود المصريين، مضيفا: “شعرت بسعادة كبيرة، وأننى أقدم شيء كبير مهم لبلدى وبيان تضحيات الأبطال في الجيش المصري”.

وأضاف: “أجواء المسلسل جميلة، يمكن كانت صعبة شوية لأننا صورنا في درجات حرارة مختلفة، واللهجة السيناوية كانت صعبة لكنها تعد تحدي بالنسبة لي”، موجها الشكر لجميع القائمين بالشوؤن المعنوية للقوات المسلحة المصرية الذين قاموا بتوصيل مصححين للهجة السيناوية بشكل كبير.

مسلسل “رسالة الإمام”

وعن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"، قال: “بقالنا فترة كبيرة جدا معملناش عمل تاريخي ديني.. العمل متعوب عليه جدا، الاسكريبت كان بيمر على كذا لجنة أولها الأزهر الشريف للتدقيق والتفحيص في كل شئ لتقديم محتوي يحترم عقل المشاهد المصري والعربي، وذلك هو قدر وقدَر مصر إنها دايما بتقدم وسباقة في الدراما العربية كلها”.