منها تناول البروتين.. 5 نصائح للشعور بالرضا النفسي بعد الوجبات

يلوم الكثيرون منا أنفسهم بعد تناول وجبة دسمة، لا يعرف كيف تناولها وما الكمية التي من المفترض أن يتناولها لكي لا يتعب في النهاية، كما أن الرضا النفسي بعد تناول الطعام مهم للغاية والعديد منا يفتقد مثل هذا الشعور.

وتضمن تقرير نشره موقع "hindustan times" ، بعض الطرق التي تشعرنا بمزيد من الرضا النفسي بعد تناول الطعام والتي كانت كالتالي:

1. تمهل

امنح طعامك الوقت والاهتمام الذي يستحقه، إن تناول وجبتك بسرعة بين الاجتماعات والتشتت على الهاتف وبين المحادثات، يجرد جوهر وفرحة وجبة الجلوس، وغالبًا ما يُترك المرء يشعر بالرغبة في المزيد بدلًا من ذلك، تناول الطعام بوتيرة مريحة، استمتع بالنكهات والطعم والرائحة.

2. ممارسة الأكل الحدسي

استفد من حدسك عندما يتعلق الأمر بتغذية نفسك، لا يعني الأكل الحدسي تناول ما يرغب فيه جسمك فحسب ، بل إنه يستغل أيضًا الشعور "بالامتلاء".

إذا كنت ترغب في المعكرونة ولكنك تعلم أن لديك أهدافًا لتحقيق الوزن، فاستمر في الحصول على جزء محدد، ولكن اعرف متى يكون ذلك كافيًا.

غالبًا ما يؤدي حرمان نفسك إلى نتائج عكسية وينتج عنه نهم ، ولهذا السبب غالبًا ما تفشل الأنظمة الغذائية التقييدية وتترك الأشخاص يعانون من "إجهاد النظام الغذائي".

3. تناول كمية كافية من البروتين

تعد الوجبات المليئة بالبروتين طريقة مؤكدة للتأكد م من أنك تشعر بالسعادة بعد وجبتك، تساعد إضافة البروتين والألياف إلى وجباتك على الشعور بالشبع، وإرسال إشارات جسدية إلى عقلك لإعلامك بأنك ممتلئ، وهذا هو السبب في أن تركيبات مثل زبدة الفول السوداني والتفاح أكثر إرضاءً من مجرد تفاحة وحدها.

4. الابتعاد عن الأنظمة الغذائية المقيدة

اختر نظامًا غذائيًا يتضمن بعضًا من الأطعمة المفضلة لديك، أو يسمح لك بتناول جزء محسوب منه دون الشعور بالذنب. هذا لا يشبعك جسديًا فحسب، بل يقطع شوطًا نفسيًا طويلًا في تهدئة أعصابك ومنحك الراحة التي تشتد الحاجة إليها التي كنت تبحث عنها.

5. اتبع قاعدة 80/20

بدلاً من التخلص من الكربوهيدرات والأطعمة المفضلة لديك،اتبع قاعدة 80/20. تخصص هذه القاعدة 20٪ من المساحة المتاحة للمأكولات المحببة و 80٪ للعناصر الغذائية الجيدة. هذه طريقة رائعة لتجنب تناول الوجبات السريعة مع الحفاظ على توازن العناصر الغذائية، لذلك تحصل على العناصر الغذائية الخاصة بك بالإضافة إلى الحلويات، مما يجعلك تشعر بخيبة أمل أقل من نظامك الغذائي.

الحيلة السهلة للشعور بهذا الشعور بالرضا هي تغيير ذوقك، يمكن أن يؤدي الاختراق البسيط مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الوجبة إلى إرسال إشارة إلى عقلك بأن نافذة الأكل قد انتهت ، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لذا استخدم هذه الاستراتيجيات الذكية للحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها تحت السيطرة وتشعر بالرضا أيضًا.