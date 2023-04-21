نصائح لاستخدام الشامبو الجاف بطريقة صحيحة لشعر صحي في العيد

الشامبو الجاف هو أحد الأدوات الهامة في خطوات العناية بالشعر، وتسعى طوال الوقت الفتيات الاهتمام بشعرهن والعمل طوال الوقت على جعله يبدو صحي ولامع، لذا نوضح لكم كيفية استخدام الشامبو الجاف.

وفقًا لموقع hindustantim يوضح أن الأمور المهمة في اختيار المنتج المناسب بشكل صحيح واستخدامه بشكل صحيح.

1. لا ترش الشامبو الجاف مباشرة على الشعر

رجي الشامبو جيدًا وبدلاً من رشه مباشرة على الشعر، أمسك الزجاجة/ الوعاء من أربع إلى ست بوصات من الرأس وقم بتطبيقه مباشرة على الجذور، يجب ألا يغطي الشامبو شعرك بكثافة تأكد أيضًا من عدم رش الشامبو الجاف على طرف شعرك لأن الطرف هش بالفعل ويمكن أن يجعله رش الشامبو أكثر جفافًا.

2. لا تستخدمي الشامبو الجاف على شعرك بالكامل

قم برش الشامبو على الأجزاء الزيتية أو الدهنية فقط، إذا كنت تستخدمين الشامبو الجاف الذي هو في الأساس ممتص للزيوت في جميع أنحاء الرأس، سيصبح شعرك قاسيًا وهشًا وباهتًا، استخدمي كميات صغيرة في كل مرة للتحقق مما إذا كان المظهر والملمس صحيحًا ثم قم بتطبيق المزيد إذا لزم الأمر.

3. قم بتدليك الشامبو الجاف جيداً

بعد الرش، قم بتدليك الشامبو جيدًا من الجذور إلى أعلى واتركه لمدة خمس إلى عشر دقائق قبل تنظيفه بالفرشاة، كلما طالت مدة بقائها ، كانت النتيجة أكثر فعالية، يساعد التدليك على تنشيط المكونات التي تساعد على امتصاص الزيت الزائد .

٤_ استخدم الشامبو الجاف من حين لآخر

سيؤدي استخدام الشامبو الجاف كل يوم إلى انسداد بصيلات الشعر وإنشاء تراكمات على فروة رأسك، يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر أيضًا إلى جعل شعرك جافًا وباهتًا ومتغير اللون.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام أيضًا إلى مشاكل جلدية مثل حب الشباب والعدوى البكتيرية والفطرية في بصيلات الشعر التي تسمى التهاب الجريبات. أو تخلق مشاكل التهابية في فروة الرأس مثل التهاب الجلد الدهني. لذا يُنصح باستخدام الشامبو الجاف مرة أو مرتين في الأسبوع وفقط إذا كان شعرك دهنيًا بشكل مفرط.