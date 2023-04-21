الرئيس السيسى يغادر مسجد المشير طنطاوى بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك

غادر الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسجد المشير طنطاوي، بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وكان بجاواره أبناء الشهداء.



وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة.



وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على كل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.