الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون وبايدن يؤكدان ضرورة التعاون مع الصين لتسوية الأوضاع فى أوكرانيا

ماكرون وبايدن
ماكرون وبايدن

أجمع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمريكي جو بايدن، على أهمية "مواصلة التعاون مع الصين لتسهم فى المستقبل المنظور في إنهاء النزاع في أوكرانيا".

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية، حيث أكد الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، حول زيارته الأخيرة للصين، على رغبته في استمرار الأوروبيين "في إعادة تسليح أنفسهم لتحمل مسؤولياتهم في تقاسم أعباء الأمن عبر المحيط الأطلسي".

وصرّحت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن لا تمتلك معلومات حول مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أوكرانيا، لكنها تعتزم الاطلاع عليها.

وكانت "بلومبرج" قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد التواصل مع الصين بشأن خطة قد تؤدي إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فى اعتقاده.

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