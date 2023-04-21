دعاء الصباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

هناك العديد من صيغ دعاء الصباح التي يمكن حفظها والدعاء بها في الصباح يوميًا، لضمان يوم جديد مباركًا فيه، حيث يُستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقتًا وحين.

كما يمكن الدعاء بما يفيض به قلبك دون التقيد بأي صيغة من هذه الأدعية، حيث يكون الأهم هو الانشغال بذكر الله تعالى والتقرب إليه.

دعاء الصباح

يعتبر دعاء الصباح واحدًا من أذكار المسلم، والذي يعتبر من الأعمال المستحبة في الصباح مع الإكثار من ذكر الله تعالى، فعن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من قال حين يُصبح أو يُمسي اللهم إني أصبحتُ أُشهدك، وأُشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك، أعتق اللهُ رُبْعَه من النار، فمَن قالها مرتين أعتق اللهُ نصفَه، ومَن قالها ثلاثًا أعتق اللهُ ثلاثةَ أرباعه، فإن قالها أربعًا أعتقه اللهُ من النار".



لهذا نقدم لك مجموعة من أدعية الصباح التي يمكن تكرارها في بداية اليوم، لعل أهمها ما يلي:

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".



"ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالاً طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".



"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".



"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده".



"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".



"رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا".



"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم".



"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".



"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".



"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".



"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".



"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".



"اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".



"ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".



"اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".



"أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".