الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

الريال السعودى
الريال السعودى

استقرت أسعار الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، تزامنًا مع استقرار الحالة السوقية واحتفاظ الجنيه بقيمته خلال الفترة الراهنة.

ويصل الريال السعودي للشراء بحسب البنك المركزي المصري إلى 8.21 جنيه ، و8.25 جنيه للبيع، ويسجل البنك التجاري الدولي للشراء بنحو 8.18 جنيه، و8.26 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل الشراء لمستوى 8.18 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

ويصل سعر الشراء من خلال بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري استقر الشراء عند مستوى 8.18 جنيه، و8.23 جنيه للبيع، وفي تعاملات بنك الإسكندرية استقر الشراء عنذ 8.19 جنيه ، و8.26 جنيه لأعمال البيع.

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