الدفاع الروسية تضرب مقر القوات الأوكرانية فى "باخموت" وتحبط هجمات مضادة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها تمكنت من ضرب المقر المشترك لمجموعة القوات الأوكرانية "باخموت" الواقع ببلدة كونستانتينوفكا وتواصل الفصائل الهجومية الروسية عملياتها في غرب أرتيوموفسك.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا والمدفعية تساند عمليات الفصائل الهجومية وتحبط محاولات القوات الأوكرانية لشن هجمات مضادة ونقل الاحتياطيات في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).



وأضافت أنه خلال اليوم الماضي نفذ الطيران الحربي الروسي 10 طلعات جوية ونفذت مدفعية مجموعة القوات "الجنوب" 64 مهمة نارية، مشيرة إلى أن خسائر العدو على محور دونيتسك بلغت 470 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى ثلاث دبابات وراجمة صواريخ "جراد" ومدفع هاوتزر "مستا - بي" وعدد من المعدات العسكرية الأخرى.



وأوضحت أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي الأوكراني 72 في جمهورية دونيتسك، وتحييد ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو 50 جنديا، إلى جانب القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفعية "غفوزديكا" ذاتية الدفع ومدافع "هاوتزر D-30" على محور كراسني ليمان.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا، ليبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 30 عسكريا خلال يوم واحد، إلى جانب تصفية أكثر من 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع "M777" أمريكي الصنع ومدفعي "هاوتزر" من طراز "مستا - بي" على محور خيرسون.



وأكدت أنه تم إصابة 86 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 127 منطقة، وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية