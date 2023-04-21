الجمعة 21 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مدمن متهم بقتل حارس مصحة فى المقطم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدمن 4 أيام في اتهامه بقتل حارس مصحة علاج، بعدما حاول منعه و3 آخرين جارِ ضبطهم من الهروب من المصحة بمنطقة المقطم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط 3 متهمين آخرين لاستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانوا يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية أدت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي أنهت حياته وتم القبض علي متهم ويتم البحث عن الآخرين، وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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