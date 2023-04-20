"الدستور" تعزى الإعلامى أحمد الدرينى فى وفاة حماه

ينعى مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بخالص التعازي، والد الإعلامية هبة حسب، وحما الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة بالخدمات الإعلامية، والذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.



ويتقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بخالص التعازي للإعلامية وزوجها، في وفاة المغفور له والدها، تقبله الله بالرحمة والمغفرة وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتم خلال الساعات المقبلة، تحديد موعد الجنازة والعزاء على روح الفقيد، وسيتم الإعلان عن الموعد والمكان.



وتقدم الإعلامية هبة حسب، برنامجا إذاعيا على “راديو إنريجي” وهو “بيتك ومطرحك”، وفكرته تدور حول استضافة عدد كبير من النجوم في مجال التمثيل والسياسة والعلماء والعاملين في الإنشاد الديني.