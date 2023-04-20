الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تغريم الفنان عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمًا في الجنحة رقم 406 لسنة 2023 بتغريم الفنان عباس أبو الحسن عشرين ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الأسبق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان هاني شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه ماجد الشربيني وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة عباس أبو الحسن للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للمجني عليه هاني شاكر من خلال صفحته على “فيسبوك”، وأيضًا قيامه علانية بسب شاكر بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار وأكدت في حيثيات الحكم بأنه استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم عباس أبوالحسن عباس لتلك الواقعة.

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