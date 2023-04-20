الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

برومو مسلسل «الحشاشين» يحقق مليون مشاهدة خلال ساعات

مسلسل «الحشاشين»
مسلسل «الحشاشين»

أصبح مسلسل «الحشاشين» للنجم كريم عبدالعزيز، أول عمل تليفزيونى يُعلن عن عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل ٢٠٢٤، وذلك بعدما أفصح مخرجه بيتر ميمى عن البرومو الدعائى الأول للعمل، الذى يستكمل تصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف البرومو الدعائى للعمل عن العديد من التفاصيل، التى تُظهر كم المجهود الكبير الذى يبذله صناع العمل على مستوى أعمال الجرافيكس، إذ يظهر بطل العمل كريم عبدالعزيز وهو على سفينة وحوله إعصار شديد، ويتحدث مع الناس على هذه السفينة ويؤكد لهم أنه يملك مفتاح الجنة.. ويرصد العمل قصة جماعة الحشاشين الذين عاشوا فى القرن الحادى عشر.

وحقق البرومو نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وتخطى عدد مشاهداته حاجز المليون مشاهدة فى غضون ساعات قليلة، وأثنى المتابعون على مستوى الإخراج والشكل البصرى الذى يُظهر حالة فنية جيدة ينتظرها الجمهور من الآن وحتى موعد عرض العمل فى رمضان المقبل.وقد جرى تأجيل المسلسل، بعد أن كان من المقرر عرضه فى ٢٠٢٣، بسبب ضخامة مشاهده ونظرًا لضيق الوقت، وذلك بهدف خروج العمل بأفضل شكل ممكن، خاصة أنه يحتاج الكثير من عمليات الجرافيكس، وهناك مجاميع كثيرة وملابس خاصة.

وسيستأنف أبطال العمل التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وسيصبح جاهزًا للعرض بشكل كامل فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل «الحشاشين» سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب وشريف سلامة وميرنا نورالدين وأحمد كشك ومحمد علاء جمايكا وأمير المصرى وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر وعدد آخر من الفنانين الشباب. وينتظر النجم كريم عبدالعزيز استكمال تصوير فيلمه الجديد «بيت الروبى»، المقرر طرحه فى دور العرض خلال صيف ٢٠٢٣، والفيلم يشارك فى بطولته: نور اللبنانية وكريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

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