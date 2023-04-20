ملوك الدراما.. نجاح مبهر للموسم الرمضانى برعاية «المتحدة»

- الاستعانة بأهل الخبرة والمواهب وتوظيف الفن فى الارتقاء بالذوق العام والدفاع عن الهوية الوطنية

يقولون إن الوصول إلى القمة سهل، لكن الأصعب هو الحفاظ عليها، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» لم تكتف بالوصول إلى القمة منذ اللحظة الأولى لميلادها، لكنها عازمة أيضًا على الحفاظ عليها برصيد هائل من النجاحات التى تحصدها يومًا تلو الآخر، بفضل تطبيقها فلسفتها الذهبية القائمة على تقديم نموذج يحتذى به لما يمكن أن تلعبه الشركات الوطنية من دور مؤثر ورئيسى يسهم فى الارتقاء بصناعة الإعلام والدراما، واكتشاف المزيد من المواهب ورعايتها وتنميتها باتباع الأساليب العلمية وبالاستعانة بالخبراء.

منذ اللحظة الأولى لميلاد «المتحدة» قطعت على نفسها عهدًا بالتنسيق والتعاون مع باقى شركات الإنتاج بما يضمن الارتقاء بالذوق العام، وتقديم محتوى هادف يحترم عقول المشاهدين ويلتزم بالآداب العامة، ويقوى من تماسك وتعاضد المجتمع المصرى، ويحصّنه من أى أفكار هدّامة.

وعلى مدار شهر رمضان المبارك قدمت لنا «المتحدة» وجبة دسمة متنوعة من المسلسلات والبرامج والفعاليات، التى ناقشت قضايا رئيسية فى المجتمع، وخاطبت جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، استكمالًا لسلسلة النجاحات التى تحصدها الشركة فى جميع مجالات الإبداع، النابعة من الاعتماد على الكفاءات وأهل الخبرة، والمراهنة على المواهب الأصيلة، من أجل تقديم نموذج يحتذى لتوظيف الفن فى الارتقاء بالذوق العام والدفاع عن الهوية الوطنية.

قدمت «المتحدة» مسلسلات متنوعة على مستوى عدد الحلقات والموضوعات جذبت الجمهور، فى مقدمتها مسلسل «الكتيبة ١٠١» الذى يسلط الضوء على تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل فى حربهم على الإرهاب، إضافة إلى تعاون ووطنية شيوخ ونساء سيناء وانحيازهم للجيش الوطنى فى مقابل جماعات التكفير الظلامية.

كما حصدت مسلسلات النصف الثانى التى بدأ عرضها فى الجمعة ١٦ رمضان إشادات واسعة للغاية، فى مقدمتها «تحت الوصاية» لمنى زكى، و«جت سليمة» لدنيا سمير غانم، و«كشف مستعجل» لمصطفى خاطر.

ولم تقتصر أعمال «المتحدة» على الدراما فقط، لكنها خصصت جزءًا مهمًا للبرامج الإنسانية والدينية، مثل «ناسها البسيطة» للإعلامى أحمد رأفت، الذى كان حريصًا على توعية الأجيال الشابة بأهمية الوالدين فى حياتنا من خلال سؤال كبار السن عن آبائهم وعن الأفعال التى ندموا عليها أو التى كانوا يتمنون فعلها لكن الوقت لم يسعفهم، إضافة إلى برنامج «رجال صدقوا» الذى سلط الضوء على سيرة حياة ٢٨ من علماء الأزهر الشريف، من مختلف الجنسيات، وبرنامج «مصر دولة التلاوة» الذى يستعرض سير أعلام قراء القرآن الكريم، أمثال محمد رفعت ومصطفى إسماعيل وعبدالباسط عبدالصمد، وغيرهم من مشاهير القراء.

كما حرصت «المتحدة» على تغطية فعاليات الدورة الرمضانية التى نظمتها لموظفيها وموظفى الشركات التابعة وانتهت بتتويج فريق «الحياة»، بعد الفوز على منافسه «القاهرة الإخبارية»، وتخللها تنظيم مباراة استعراضية هى الأولى من نوعها للسيدات، وهو ما يعكس اهتمام الشركة بالعنصر النسائى بشكل كبير ومنحه الفرصة فى جميع المجالات.