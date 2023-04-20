الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين "البحوث الإسلامية" يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر والمصريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

الدكتور نظير محمد
الدكتور نظير محمد عياد

هنأ الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمصريين قيادة وشعبًا والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.

وقال الأمين العام إن يوم العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس، وسبيلًا لنشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم.

أضاف عيّاد أن مثل هذه المناسبات وما تحويه من لقاءات وتواصل ومودة بين الناس تحقق كثيرًا من المعاني الطيبة بين أبناء المجتمع الواحد، كالتكافل المجتمعي والإحساس بالآخرين ومشاركتهم فرحتهم.

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