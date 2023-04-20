الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار فى الحشيش بالقاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

تعود تفاصيل الواقعة عند ما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما في الشروق، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، وعدد 2 هاتف محمـول، وبمواجهتهمـا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

 واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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