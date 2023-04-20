الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين سقطا من سيارة خردة بالإسماعيلية

إصابة شخصين
إصابة شخصين

أُصيب شخصان، اليوم الخميس، بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء سقوطهما من فوق سيارة مُحملة بالخُردة في أول مدخل أبو سلطان فايد خلف مصنع الأدوية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد سقوط شخصين من فوق سيارة مُحملة بالخُردة، في أول مدخل أبو سلطان فايد خلف مصنع الأدوية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وأسفر الحادث عن شخصين، تم نقل إحداهما بمعرفة الأهالي للمستشفى فيما نقل الآخر لمستشفى فايد التخصصي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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